Проверка Казахстаном перед ЕВРО

Команда Азербайджана по тамблингу примет участие на международном турнире, который начинается сегодня в Алматы.
Как передает İdman.biz, в Казахстане выступят Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташев, Хатаи Гумбатов, Алекпер Хади, Санан Рзазаде, Назим Наги и Угур Джафарли.
Наши спортсмены заявлены в юниорском и юношеском зачете.
Команда выступит под руководством тренера Ясира Танрывердиева, а в судейском корпусе Азербайджан будет представлен международным арбитром Рахибом Алиевым.
Для коллектива старт в Казахстане будет этапом подготовки к апрельскому чемпионату Европы в Гимараэше.
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