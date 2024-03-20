Проверка Казахстаном перед ЕВРО

Команда Азербайджана по тамблингу примет участие на международном турнире, который начинается сегодня в Алматы.

Как передает İdman.biz, в Казахстане выступят Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташев, Хатаи Гумбатов, Алекпер Хади, Санан Рзазаде, Назим Наги и Угур Джафарли.

Наши спортсмены заявлены в юниорском и юношеском зачете.

Команда выступит под руководством тренера Ясира Танрывердиева, а в судейском корпусе Азербайджан будет представлен международным арбитром Рахибом Алиевым.

Для коллектива старт в Казахстане будет этапом подготовки к апрельскому чемпионату Европы в Гимараэше.

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