Праздничное представление на Новруз от "Оджаг Спорт"

В Бакинском Олимпийском комплексе прошло праздничное представление под названием «Новруз Оджага».
Как сообщает İdman.biz, его организатором выступил клуб «Оджаг Спорт». Представление открыли персонажи Кечаля и Кесы, проводившие со зрителями различные викторины. А также личным примером показывали как надо прыгать на батуте.
После исполнения национальных танцев с различными номерами выступили представители гимнастических дисциплин - мастера аэробики, художественной гимнастики.
Особый интерес вызвал номер "художниц", которые выступали с предметами в национальных костюмах.
Завершилось представление танцами перед импровизированным костром.
Праздничное представление вызвало большой интерес. Его почетными гостями стали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра Мариана Василева.
Ниджат Закиев
İdman.biz