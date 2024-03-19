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Праздничное представление на Новруз от "Оджаг Спорт"

Гимнастика
Новости
19 Марта 2024 18:24
Праздничное представление на Новруз от "Оджаг Спорт"

В Бакинском Олимпийском комплексе прошло праздничное представление под названием «Новруз Оджага».

Как сообщает İdman.biz, его организатором выступил клуб «Оджаг Спорт». Представление открыли персонажи Кечаля и Кесы, проводившие со зрителями различные викторины. А также личным примером показывали как надо прыгать на батуте.

После исполнения национальных танцев с различными номерами выступили представители гимнастических дисциплин - мастера аэробики, художественной гимнастики.

Особый интерес вызвал номер "художниц", которые выступали с предметами в национальных костюмах.

Завершилось представление танцами перед импровизированным костром.

Праздничное представление вызвало большой интерес. Его почетными гостями стали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра Мариана Василева.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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