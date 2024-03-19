Обнародована программа чемпионата Азербайджана - ФОТО

Обнародована программа чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, который пройдет 21-23 марта на Национальной арене гимнастики в Баку.

Как сообщает İdman.biz, он пройдет среди трех возрастных групп – преюниорок, юниорок и сеньорок.

21 марта соревнование откроют преюниорки, 2011 г.р, которые выступят с двумя предметами, а затем на ковер выйдут юниорки. В вечерней части программы в борьбу вступят сеньорки, а также юниорские команды по групповым упражнениям.

22 марта преюниорки, юниорки и сеньорки продолжат выступление с предметами, а в последний день состоятся финалы.

İdman.biz