Симонов и Теймурова победили на «AGF Trophy»

На международном турнире «AGF Trophy» по спортивной гимнастике в Баку завершилась первая половина финалов в отдельных упражнениях.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании на кольцах победу отпраздновал гимнаст сборной Азербайджана Никита Симонов, а третье место занял его товарищ по команде Иван Тихонов.

В вольных упражнениях первенствовал Расул Ахмедзаде, тогда как серебро примерил Мурад Агарзаев.

В женском зачете дважды отличилась Назанин Теймурова. Она одержала победу в опором прыжке и завоевала бронзу на разновысоких брусьях.

Отметим, что в соревновании принимают участие спортсмены из пяти стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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12:46

Сегодня на Национальной арене гимнастики проходят финалы турнира по спортивной гимнастике «AGF Trophy».

Как передает İdman.biz, медали разыгрываются в трех возрастных группах – среди преюниоров, юниоров и сеньоров. Азербайджанские спортсмены представлены во всех финалах по всем возрастам.

Отметим, в соревновании, входящем в календарь Международной федерации, также принимают участие атлеты из Украины, Грузии, Казахстана и Узбекистана.

İdman.biz