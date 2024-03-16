Иван Тихонов стал победителем многоборья на "AGF Trophy"

На турнире по спортивной гимнастике «AGF Trophy» в Баку разыграны первые медали.
Как сообщает İdman.biz, победителем в многоборье стал хозяин соревнований Иван Тихонов.
Спортсмен сборной Азербайджана по итогам выступления на шести снарядах набрал 81.365 баллов. Бронзовую медаль завоевал его товарищ по команде Расул Ахмедзаде.
В женском многоборье серебро примерила Назанин Теймурова. За выступления на четырех снарядах она набрала в сумме 46.133 балла.
У юниоров в абсолютном первенстве третьи места заняли Хадиджа Аббасзаде и Айдын Ализаде.
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