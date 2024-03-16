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Иван Тихонов стал победителем многоборья на "AGF Trophy"

Гимнастика
Новости
16 Марта 2024 16:00
Иван Тихонов стал победителем многоборья на "AGF Trophy"

На турнире по спортивной гимнастике «AGF Trophy» в Баку разыграны первые медали.

Как сообщает İdman.biz, победителем в многоборье стал хозяин соревнований Иван Тихонов.

Спортсмен сборной Азербайджана по итогам выступления на шести снарядах набрал 81.365 баллов. Бронзовую медаль завоевал его товарищ по команде Расул Ахмедзаде.

В женском многоборье серебро примерила Назанин Теймурова. За выступления на четырех снарядах она набрала в сумме 46.133 балла.

У юниоров в абсолютном первенстве третьи места заняли Хадиджа Аббасзаде и Айдын Ализаде.

İdman.biz

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