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"Ни одна программа не выделялась так, как у Сельджан Махсудовой"

Гимнастика
Новости
16 Марта 2024 12:12
"Ни одна программа не выделялась так, как у Сельджан Махсудовой"

"Ни одна программа не выделялась так, как у Сельжан Махсудовой".

Так сайт Международной федерации гимнастики (FIG) охарактеризовал выступление азербаджанской батутистки на победном для нее Кубке мира в Алкмаре (Нидерланды), являвшемся частью олимпийской квалификации.

Как сообщает İdman.biz, портал FIG в превосходных тонах описал ее выступление.

"Уравновешенная и точная, азербайджанка набрала идеальную десятку за горизонтальное перемещение в финале. Выступление Сельджан сопровождалось редким моментом - каждый из своих элементов она завершала приземлением в крестик, нарисованный в центре батута, Махсудова, таким образом, не получила никаких сбавок за горизонтальное смещение в своем упражнении. Эта десятка была добавлена к ее итоговому результату в оценку 54 400, что обеспечило 20-летней спортсменке ее первую крупную международную победу", - подчеркивает FIG.

Успех в Нидерландах позволил Сельджан выйти на второе место в общем зачете серии Кубка мира и приблизится к олимпийской лицензии.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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