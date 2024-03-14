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Участники "AGF Trophy" провели техническое совещание - ФОТО

Гимнастика
Новости
14 Марта 2024 16:58
Участники "AGF Trophy" провели техническое совещание - ФОТО

На Национальной арене гимнастики прошло совещание команд-участниц международного турнира по спортивной гимнастике «AGF Trophy», который начнется завтра в Баку.

Как передает İdman.biz, с приветственным словом к собравшимся обратилась Генеральный секретарь национальной Федерации Нурлана Мамедзаде.

Был обсужден регламент соревнований, порядок выступления участников и другие рабочие моменты.

Отметим, что в турнире выступят гимнасты из шести стран. Помимо хозяев, свое мастерство покажут спортсмены из Грузии, Канады, Украины, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

İdman.biz

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