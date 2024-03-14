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Сельджан Махсудова пробилась в финал Кубка мира

Гимнастика
Новости
14 Марта 2024 09:29
Сельджан Махсудова пробилась в финал Кубка мира

В Алкмаре (Нидерланды) набирает ход Кубок мира по прыжкам на батуте.

Как сообщает İdman.biz, по итогам квалификации в финал пробилась азербайджанкая спортсменка Сельджан Махсудова. Она набирает очки в зачет олимпийской квалификации.

Ранее наши спортсмены обеспечили себе место в еще одном финале. В синхронных прыжках в Топ-8 пробились Ниджат Мирзоев и Гусейн Аббасов.

Отметим, что международный сезон в батутной гимнастике был открыт в Баку, где в прошлом месяце состоялся первый этап Кубка мира.

İdman.biz

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