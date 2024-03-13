Награждение победителей и призеров чемпионата страны по тамблингу - ФОТО

На Национальной арене гимнастики завершился 20-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, на акробатической дорожке соревновались участники в различных возрастных категориях: дети (2014-2016 г.р), юноши (2012-2013 гр), юниоры (2008-2010 гр) и взрослые.

У каждого спортсмена в ходе квалификационного раунда было две попытки, по итогам которых ему выставлялась оценка.

После завершении соревнований прошла церемония награждения его победителей и призеров в различных возрастных группах.

В чемпионате принимали участие 30 спортсменов, представляющих общество «Нефтчи», Бакинскую школу гимнастики, Низаминскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

İdman.biz