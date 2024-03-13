Адыль Гаджизаде: "Отправимся на чемпионат Европы за победой"

«Выступление на турнире в Кракове стало для нас хорошей проверкой перед чемпионатом Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил победитель «Vavel Cup» Адыль Гаджизаде.

Чемпион мира по тамблингу в составе сборной Азербайджана отметил, что выезд в Польшу был важен с точки зрения наработок программ и элементов перед апрельским чемпионатом Европы в португальском Гимараэше:

«Осталось не так много времени до чемпионата, к которому нам надо быть полностью готовым. После победы на чемпионате мира хотим выиграть европейский титул, готовимся к упорнейшей борьбе с Великобританией и Данией. Это будет тяжелая битва».

Говоря об индивидуальных целях, серебряный призер Кубка мира в Баку признался, что сконцентрирован, прежде всего, на выступлении в команде.

«Основная задача - успешный командный результат. Что касается личного первенства, то здесь также будет идти непростая борьба. Если полностью выполню запланированную программу, то могу рассчитывать на успешный результат», - резюмировал гимнаст.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz