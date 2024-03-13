Чемпион Азербайджана: "Вслед за победой в Польше выиграл и в Баку"

«За несколько дней мы провели два старта. Приятно, что смог победить на турнире в Польше, а затем выиграть в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил победитель чемпионата Азербайджана и первенства города по тамблингу Алексей Караташев.

Юниор подчеркнул, что недавний вояж в Польшу на турнир «Vavel Cup» прошел достаточно продуктивно.

«Я смог занять первое место на акробатической дорожке, а практически на следующий день после возвращения мы участвовали в чемпионате страны, где также удалось стать первым», - заметил Караташев.

Он добавил, что в данный момент идет подготовка к чемпионату Европы, который пройдет 5-7 апреля в португальском Гимараэше.

«В юниорском зачете нашими основными конкурентами станут гимнасты из Великобритании и Украины. Рассчитываем побороться за победу», - заключил Караташев.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz