Прыжки и драйв: Чемпионат страны по тамблингу в самом разгаре - ФОТО

Сегодня на Национальной арене гимнастики проходит 20-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, на акробатической дорожке соревнуются участники в различных возрастных категориях: дети (2014-2016 г.р), юноши (2012-2013 гр), юниоры (2008-2010 гр) и взрослые.

У каждого спортсмена в ходе квалификационного раунда две попытки, по итогам которых ему и будет выставлена оценка.

В чемпионате принимают участие 30 спортсменов, представляющих общество «Нефтчи», Бакинскую школу гимнастики, Низаминскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

İdman.biz