Перед ЕВРО азербайджанские гимнасты выступят в Казахстане

Этап подготовки к чемпионату Европы по прыжкам на батуте и тамблингу сборная Азербайджана проведет в Казахстане.

Как сообщил İdman.biz, тренер команды по тамблингу Рахиб Алиев, по после чемпионата страны и первенства города контрольным стартом для наших ведущих станет соревнование в Казахстане. «Там будет возможность проверить какие-то домашние заготовки, еще раз обкатать программу, подвести спортсменов к главному старту года», - подчеркнул Р.Алиев.

Он также рассказал о выступлении мастеров акробатической дорожки на турнире в Кракове, где наша команда завоевала в общей сложности шесть наград. «Ребята отличились практически во всех возрастных группах, в том числе по юниорам и юношам. Турнир «Vavel Cup» является традиционном и мы на нем довольно часто выступаем. Он также был очень полезен с точки зрения дальнейшей подготовки к сезону», - подчеркнул специалист.

Отметим, что чемпионат Европы состоится 5-7 марта в португальском Гимараэше.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz