Симонов вышел на второе место в общем зачете Кубка мира, сохраняя шанс на лицензию

Никита Симонов в общей серии Кубка мира по спортивной гимнастике поднялся на второе место.

Как передает İdman.biz, на своем коронном снаряде - кольцах - гимнаст сборной Азербайджана идет на второй позиции, имея в активе 52 очка. Он опередил на 2 очка лидера Ренг Юнга (Северная Корея), который теперь опустился на третье место. Тогда как на первую строчку вышел бронзовый призер Кубка мира Самир Аит Саид (61 балл).

Таким образом, Симонов, выигравший этап в Котбусе, ставший шестым в Каире и девятым в Баку, сохраняет хорошие шансы на завоевание лицензии через серию Кубок мира. Для этого ему надо успешно выступить на заключительном этапе в Дохе (17-20 апреля).

Отметим, что два лучших спортсмена на каждом снаряде по итогам всей серии Кубка мира получат вакансии на Летние Игры.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz