В Португалии прошла жеребьевка ЕВРО

Европейская гимнастика (EG) совместно с организаторами чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, который состоится 3-7 апреля, провела его жеребьевку.

Как сообщает İdman.biz, соревнование будет первым ЕВРО сезона среди гимнастических дисциплин и пройдет с участием сборной Азербайджана.

EG сообщает, что в соответствии с заявками, на чемпионате континента примут участие 431 гимнаст из 29-ти стран.

Наша команда будет представлена на ЕВРО 35-ю спортсменами. В том числе и в командных соревнованиях по тамблингу, где сборная выступит в статусе чемпиона мира.

İdman.biz