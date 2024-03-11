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В Португалии прошла жеребьевка ЕВРО

Гимнастика
Новости
11 Марта 2024 16:32
В Португалии прошла жеребьевка ЕВРО

Европейская гимнастика (EG) совместно с организаторами чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, который состоится 3-7 апреля, провела его жеребьевку.

Как сообщает İdman.biz, соревнование будет первым ЕВРО сезона среди гимнастических дисциплин и пройдет с участием сборной Азербайджана.

EG сообщает, что в соответствии с заявками, на чемпионате континента примут участие 431 гимнаст из 29-ти стран.

Наша команда будет представлена на ЕВРО 35-ю спортсменами. В том числе и в командных соревнованиях по тамблингу, где сборная выступит в статусе чемпиона мира.

İdman.biz

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