Гимнасты из двадцати стран выиграли медали в Баку

Спортивные гимнасты из двадцати стран выиграли медали на Кубке мира, завершившемся в Баку.

Как сообщает İdman.biz, на пьедестал почета на Национальной арене гимнастики поднялись спортсмены из Китая, Болгарии, Северной Кореи, Панамы, Алжира, Италии, США, Японии, Бельгии, Австрии, Южной Кореи, Филиппин, Тайваня, Франции, Гонконга, Великобритании, Украины, Колумбии, Литвы и Бразилии. Также одна медаль на счету атлета, выступавшего под нейтральным статусом.

Победу в общем зачете отпраздновали китайцы, на счету которых 2 золотые и три серебряные награды.

Отметим, что Кубок мира в Баку являлся этапом олимпийской квалификации.

Ниджат Закиев

İdman.biz