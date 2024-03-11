11 Марта 2024
RU

Гимнасты из двадцати стран выиграли медали в Баку

Гимнастика
Новости
11 Марта 2024 11:19
Гимнасты из двадцати стран выиграли медали в Баку

Спортивные гимнасты из двадцати стран выиграли медали на Кубке мира, завершившемся в Баку.

Как сообщает İdman.biz, на пьедестал почета на Национальной арене гимнастики поднялись спортсмены из Китая, Болгарии, Северной Кореи, Панамы, Алжира, Италии, США, Японии, Бельгии, Австрии, Южной Кореи, Филиппин, Тайваня, Франции, Гонконга, Великобритании, Украины, Колумбии, Литвы и Бразилии. Также одна медаль на счету атлета, выступавшего под нейтральным статусом.

Победу в общем зачете отпраздновали китайцы, на счету которых 2 золотые и три серебряные награды.

Отметим, что Кубок мира в Баку являлся этапом олимпийской квалификации.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Батутистов ждут Нидерланды - ФОТО
12:10
Гимнастика

Батутистов ждут Нидерланды - ФОТО

Команда Азербайджана по прыжкам на батуте примет участие на Кубке мира, который состоится 13-14 марта в Алкмаре (Нидерланды)
Фурор азербайджанских гимнастов в Кракове
10 Марта 17:07
Гимнастика

Фурор азербайджанских гимнастов в Кракове

Адыль Гаджизаде выиграл золото, серебро в активе Михаила Малкина, а бронзы удостоился Билал Гурбанов
Американский гимнаст: "Рад спустя четыре года вернуться в Баку и победить"
10 Марта 15:37
Гимнастика

Американский гимнаст: "Рад спустя четыре года вернуться в Баку и победить"

"Меня переполняют невероятные эмоции"
Литовский гимнаст выиграл последнее золото Кубка мира в Баку
10 Марта 14:39
Гимнастика

Литовский гимнаст выиграл последнее золото Кубка мира в Баку

В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике
Уникальный случай на Кубке мира в Баку: сразу два победителя в упражнении на коне
10 Марта 13:50
Гимнастика

Уникальный случай на Кубке мира в Баку: сразу два победителя в упражнении на коне

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку продолжают определяться медалисты на отдельных снарядах
На Кубке мира в Баку разыграны первые медали четвертого дня
10 Марта 12:58
Гимнастика

На Кубке мира в Баку разыграны первые медали четвертого дня

В заключительный день Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку разыграны первые награды

Самое читаемое

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ
8 Марта 16:45
Тяжелая атлетика

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ

Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
Ситуация с игроками "Карабаха" прояснилась, Жуниньо...
8 Марта 14:20
Азербайджанский футбол

Ситуация с игроками "Карабаха" прояснилась, Жуниньо...

Уточнена ситуация с Яссином Бензия, Леандро Андраде и Олавио Жуниньо, которых вынужденно заменили в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20
10 Марта 14:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
10 Марта 09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы