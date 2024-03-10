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На Кубке мира в Баку разыграны первые медали четвертого дня

Гимнастика
Новости
10 Марта 2024 12:58
На Кубке мира в Баку разыграны первые медали четвертого дня

В заключительный день Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку разыграны первые награды.

Как сообщает İdman.biz, в опорном прыжке у мужчин золотую медаль выиграл Назар Чепурный. Украинец опередил в борьбе за первое место представителя Гонконга Ваи-Хунг Шека, который до того выиграл квалификацию. Бронза у британца Харри Хэпуорта.

В соревнованиях женщин на бревне победу отпразновала китаянка Кьюнгинг Жанг. Серебряная медаль у Каоруку Такезавы из Японии, а третьей стала олимпийская чемпионка Нина Дерваэль из Бельгии.

Отметим, что Кубок мира является частью олимпийской квалификации, где участники зарабатывают рейтинговые очки на отдельных снарядах. По итогам всей серии лучшие два гимнаста на своих снарядах завоюют путевки в Париж.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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