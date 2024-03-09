Иван Тихонов удостоился приза "AGF Trophy" на Кубке мира

На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку определились лауреты "AGF Trophy".

Как сообщает İdman.biz, приз вручается атлетам, которые получили наивысший балл за исполнение по ходу квалификации. В мужском зачете трофей выиграл спортсмен сборной Азербайджана Иван Тихонов. Балл, полученный им за исполнение в опорном прыжке, оказался самым высоким (9.200). А по итогам выступления на четырех снарядах, где он был заявлен, данный показатель составил в сумме 30.566.

В женском зачете "AGF Trophy" был вручен китаянке Сиу Ду.

Ниджат Закиев

İdman.biz