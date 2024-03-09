Михаил Малкин и Ко выступят в Кракове

Сегодня в Кракове начинается 11-й международный турнир «Vavel» по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана. В тамблингу выступят двукратный чемпион мира Михаил Малкин, победители ЧМ в команде Тофиг Алиев и Адыль Гаджизаде, а также Билал Гурбанов, Гусейн Абдуллаев, Алексей Караташев, Хатаи Гумбатов, Хади Алекпер и Санан Рзазаде.

В соревновании по прыжкам на батуте заявлен Фархад Велиев.

Соревнование пройдет в различных возрастных группах, как среди юношей, так и юниоров, и сеньоров.

İdman.biz