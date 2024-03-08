Олимпийская чемпионка: "Оригинальная архитектура Национальной арены гимнастики поражает"

Одной из главных звезд Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку является олимпийская чемпионка Нина Дерваэль. Бельгийка отпраздновала победу в Токио в своем коронном виде - разновысоких брусьях, также дважды выигрывала чемпионат мира в этом виде, а также дваджы побеждала на чемпионатах Европы. На Кубке мира в Баку она вышла в финал на брусьях, после чего ответила на вопросы СМИ, в числе которых был и корреспондент İdman.biz.

- Как вам выступать в Баку, ведь вы здесь, кажется, впервые?

- Все верно, я выступаю здесь в первый раз и мне все нравится. Очень оригинальная архитектура зала, вижу такое впервые! Для участников тут все удобства, особенно привлекает, что разминочный зал рядом с основным. Организация великолепная, мне приятно находится в Азербайджане.

- А что скажете о своем выступлении во второй день Кубка мира, который принес вам выход в финал на бревне?

- Определенно, во второй день турнира я показала лучшую технику, чем в первый. Я довольно тем, как прошла программу и заработала путевку в финал. Теперь предстоит борьба за медали – надо набирать рейтинговые очки, чтобы заработать путевку на Олимпиаду. Поэтому вояж в Баку для меня очень важен.

- Вы уже осознали, что являетесь примером для молодежи?

- Знаете, поначалу было немного неожиданно обрести такую популярность. Многие юные спортсмены подходят сфотографироваться, спрашивают советы, к тебе приковано повышое внимание. Я помню, что когда была в юном возрасте, так так же относилась и к спортсменам, с которых брала пример. Теперь получается, что его берут с меня, что еще больше мотивирует.

- Коронным снарядом являются для вас разновысокие брусья. А есть любимые упражнения в других видах?

- Конечно же, когда я тренируюсь, то больше внимания уделяю брусьям. Но мне нравятся и вольные упражнения, я всегда получаю особое удовольствие, когда выхожу их исполнить. Ведь там можно применять какие-то элементы танца, поэтому это всегда захватывающе.

- А в целом, каков уровень конкуренции на Кубке мира в Баку?

- Он очень высок. Да, есть страны – признанные лидеры в спортивной гимнастике, но одновременно с этим высокий уровень здесь демонстрируют классные споортсмены из других государств. Тем интереснее будет в финале.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz