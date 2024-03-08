9 Марта 2024
RU

Олимпийская чемпионка: "Оригинальная архитектура Национальной арены гимнастики поражает"

Гимнастика
Интервью
8 Марта 2024 19:42
Олимпийская чемпионка: "Оригинальная архитектура Национальной арены гимнастики поражает"

Одной из главных звезд Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку является олимпийская чемпионка Нина Дерваэль. Бельгийка отпраздновала победу в Токио в своем коронном виде - разновысоких брусьях, также дважды выигрывала чемпионат мира в этом виде, а также дваджы побеждала на чемпионатах Европы. На Кубке мира в Баку она вышла в финал на брусьях, после чего ответила на вопросы СМИ, в числе которых был и корреспондент İdman.biz.

- Как вам выступать в Баку, ведь вы здесь, кажется, впервые?

- Все верно, я выступаю здесь в первый раз и мне все нравится. Очень оригинальная архитектура зала, вижу такое впервые! Для участников тут все удобства, особенно привлекает, что разминочный зал рядом с основным. Организация великолепная, мне приятно находится в Азербайджане.

- А что скажете о своем выступлении во второй день Кубка мира, который принес вам выход в финал на бревне?

- Определенно, во второй день турнира я показала лучшую технику, чем в первый. Я довольно тем, как прошла программу и заработала путевку в финал. Теперь предстоит борьба за медали – надо набирать рейтинговые очки, чтобы заработать путевку на Олимпиаду. Поэтому вояж в Баку для меня очень важен.

- Вы уже осознали, что являетесь примером для молодежи?

- Знаете, поначалу было немного неожиданно обрести такую популярность. Многие юные спортсмены подходят сфотографироваться, спрашивают советы, к тебе приковано повышое внимание. Я помню, что когда была в юном возрасте, так так же относилась и к спортсменам, с которых брала пример. Теперь получается, что его берут с меня, что еще больше мотивирует.

- Коронным снарядом являются для вас разновысокие брусья. А есть любимые упражнения в других видах?

- Конечно же, когда я тренируюсь, то больше внимания уделяю брусьям. Но мне нравятся и вольные упражнения, я всегда получаю особое удовольствие, когда выхожу их исполнить. Ведь там можно применять какие-то элементы танца, поэтому это всегда захватывающе.

- А в целом, каков уровень конкуренции на Кубке мира в Баку?

- Он очень высок. Да, есть страны – признанные лидеры в спортивной гимнастике, но одновременно с этим высокий уровень здесь демонстрируют классные споортсмены из других государств. Тем интереснее будет в финале.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Зохра Агамирова: "Все смотрят на сборную Азербайджана как на основного конкурента" - ВИДЕО
8 Марта 21:04
Гимнастика

Зохра Агамирова: "Все смотрят на сборную Азербайджана как на основного конкурента" - ВИДЕО

"Главная моя соперница - я сама"
На Кубке мира в Баку определились финалисты в опорном прыжке
8 Марта 16:58
Гимнастика

На Кубке мира в Баку определились финалисты в опорном прыжке

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку определяются финалисты по итогам второго дня
Мировая спортивная гимнастика - в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 Марта 15:31
Гимнастика

Мировая спортивная гимнастика - в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж со второго дня Кубка мира по спортивной гимнастике
Обладательница олимпийской лицензии - о цели на Париж
8 Марта 12:25
Гимнастика

Обладательница олимпийской лицензии - о цели на Париж

"На Олимпиаде постараюсь чисто выполнить программу и попасть в финал"
Зохра Агамирова: "Моим первым стартом года будет Гран-При в Тье"
8 Марта 12:12
Гимнастика

Зохра Агамирова: "Моим первым стартом года будет Гран-При в Тье"

"Тренируюсь по 6-8 часов в день"
Зохра Агамирова: "8 марта для меня, как правило, тренировочный день" - İdman.biz TV - ВИДЕО - ФОТО
8 Марта 11:10
Гимнастика

Зохра Агамирова: "8 марта для меня, как правило, тренировочный день" - İdman.biz TV - ВИДЕО - ФОТО

"Я больше люблю сама дарить подарки"

Самое читаемое

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
8 Марта 00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 10:59
Другие

Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО

Нганну вернется на ринг в бою с Джошуа, Паркер сразится с Чжилэем, Курбанов подерется с Мадримовым