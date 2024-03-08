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На Кубке мира в Баку определились финалисты в опорном прыжке

Гимнастика
Новости
8 Марта 2024 16:58
На Кубке мира в Баку определились финалисты в опорном прыжке

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку определяются финалисты по итогам второго дня.

Как передает İdman.biz, в квалификации в опорном прыжке у мужчин первое место занял Ваи-Хук Шенг (Гонконг), набравший 14.916 баллов. Также в финал пробились Харри Хэпуорт (Великобритания, 14.683), Назар Чепурный (Украина, 14.650), Шарул Айми (Малайзия, 14.500), Юна Рейман (Финляндия, 14.433), Аурель Бенович (Хорватия, 14.400), Вэи-Шенг Ценг (Тайвань, 14.316) и Доминик Каннингем (Ирландия, 14.216).

Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов по итогам квалификации занял 16-е место (13.966).

İdman.biz

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