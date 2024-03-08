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Зохра Агамирова: "Все смотрят на сборную Азербайджана как на основного конкурента" - ВИДЕО

Гимнастика
Новости
8 Марта 2024 21:04
Зохра Агамирова: "Все смотрят на сборную Азербайджана как на основного конкурента" - ВИДЕО

«Все ведущие страны в художественной гимнастике считаются с Азербайджаном, смотрят на нашу команду как на основных соперниц».

Как сообщает İdman.biz об этом в передаче "İdman Bizdə" заявила лидер сборной страны Зохра Агамирова.

Обладательница олимпийской лицензии, говоря о соперницах, подчеркнула, что она, в первую очередь, конкурирует сама с собой.

«Главная моя соперница - я сама. На каждом турнире надо преодолеть себя и выступить достойно», - говорит Зохра.

Она добавила, что домашние международные соревнования всегда проходят в особой атмосфере. «У нас замечательный зал Национальный арены гимнастики. Высокий потолок позволяет реализовывать все задумки по ходу упражнений, кидать и ловить предметы. И все команды, которые приезжают в Баку, всегда тепло отзываются об организации. Они знают, на каком уровне в Азербайджане проходят соревнования», - подчеркнула Агамирова.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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