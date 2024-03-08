Обладательница олимпийской лицензии - о цели на Париж

«На Олимпиаде постараюсь чисто выполнить программу и попасть в финал».
Об этом заявила лидер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова.
Спортсменка рассказала о первом опыте участия на Летних Играх. «В Токио я допустила некоторые ошибки, которые не позволили мне подняться выше 18-го места и выйти в финал многоборья. Я учла эти недочеты при подготовке к Парижу», - заявила грация.
Говоря о шансах на высокие места и медали, она отметила следующее:
«В нашем виде чрезвычайно сложно бороться за медали, конкуренция высочайшая. Конечно же, я хочу претендовать на медаль, но на сегодняшний день задача номер один - попасть в финал многоборья на Олимпиаде, улучшить свой результат по сравнению с Токио», - подчеркнула Агамирова.
Заки Фейзуллаев
İdman.biz