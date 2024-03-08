Зохра Агамирова: "Моим первым стартом года будет Гран-При в Тье"

«Моим первым стартом в новом сезоне будет Гран-При в Тье».
Об этом заявила лидер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова.
Она отметила, что готовится к соревнованию, которое пройдет 30-31 марта во Франции.
«Тренируюсь по 6-8 часов в день, готовлюсь к началу сезона, обкатываю новую программу. Будет новая композиция с лентой, упражнение с мячом под национальную музыку. Также работаю над упражнением с обручем и булавами. Фактически, три упражнения уже готовы», - подчеркнула обладательница олимпийской лицензии.
Заки Фейзуллаев
İdman.biz