Зохра Агамирова: "Моим первым стартом года будет Гран-При в Тье"

«Моим первым стартом в новом сезоне будет Гран-При в Тье».

Об этом заявила лидер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова.

Она отметила, что готовится к соревнованию, которое пройдет 30-31 марта во Франции.

«Тренируюсь по 6-8 часов в день, готовлюсь к началу сезона, обкатываю новую программу. Будет новая композиция с лентой, упражнение с мячом под национальную музыку. Также работаю над упражнением с обручем и булавами. Фактически, три упражнения уже готовы», - подчеркнула обладательница олимпийской лицензии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz