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Второй день Кубка мира в Баку

Гимнастика
Новости
8 Марта 2024 09:37
Второй день Кубка мира в Баку

В Баку набирает ход Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, на соревновании на Национальной арене гимнастики выступают команды из 68-ми стран. Серия Кубков мира является этапом олимпийской квалификации и спортсмены зарабатывают рейтинговые баллы в соответствии с выступлениями на отдельных снарядах. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам всей серии получат лицензии на Олимпиаду.

Во второй день Кубка мира состоится квалификация в пяти видах. В мужском зачете участники выступят на коне, в опорном прыжке и на перекладине, а в женском - в вольных упражнениях и на бревне.

Азербайджан представлен на Кубке мира шестью спортсменами - Никитой Симоновым (кольца), Иваном Тихоновым (опорный прыжок, конь, параллельные брусья, перекладине), Расулом Ахмедзаде (параллельные брусья, конь), Мансумом Сафаровым (перекладина, вольные упражнения), Мурадом Агарзаевым (вольные упражнения) и Назанин Теймуровой (опорный прыжок, бревно, вольные упражнения).

По итогам первого дня нашим спортсменам не удалось пробиться в финалы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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