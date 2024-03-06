Десять чемпионов мира выступят в Баку

На Кубке мира по спортивной гимнастике, который начнется завтра в Баку, примут участие десять чемпионов мира.

Как сообщает İdman.biz, такие цифры приводит Международная федерация гимнастики. Среди звезд соревнований - обладатель титула на коне Рис Маккленаган из Ирландии и триумфатор ЧМ на кольцах-2022 года, турецкий атлет Адем Асил.

Китайская Народная Республика прислала сильную команду, в которую вошли олимпийский чемпион на брусьях Цзоу Цзинъюань и чемпион мира 2015 года Ю Хао.

Отметим, что в Кубке мира примут участие атлеты из 67-ми стран.

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