США представили заявку на бакинский Кубок мира

Команда США по спортивной гимнастике представила заявку на Кубок мира по спортивной гимнастике, который начнется завтра в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в нее вошли четыре спортсмена. В мужском зачете на отдельных снарядах выступят Патрик Хупс и Стивен Недорошик, а в женском - Рис Эспонда и Кэтелин Юнг.

Отметим, что состав формировался по итогам завершившегося на днях «Зимнего Кубка», прошедшегося в Луисвилле (штат Кентукки). Для американцев он стал отборочным для соревнований первой половины сезона.

Ниджат Закиев

İdman.biz