США представили заявку на бакинский Кубок мира

Команда США по спортивной гимнастике представила заявку на Кубок мира по спортивной гимнастике, который начнется завтра в Баку.
Как сообщает İdman.biz, в нее вошли четыре спортсмена. В мужском зачете на отдельных снарядах выступят Патрик Хупс и Стивен Недорошик, а в женском - Рис Эспонда и Кэтелин Юнг.
Отметим, что состав формировался по итогам завершившегося на днях «Зимнего Кубка», прошедшегося в Луисвилле (штат Кентукки). Для американцев он стал отборочным для соревнований первой половины сезона.
Ниджат Закиев
İdman.biz