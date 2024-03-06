Международная Федерация гимнастики: "Уровень соперничества в Баку будет таким, что…"

Международная федерация гимнастики посвятила специальную статью, касающуюся Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет 7-10 марта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, она вышла под заголовком: «Почему Кубок мира в Баку является одним из самых ожидаемых?».

«Золотая медалистка Токио-2020 Нина Дерваэль (Бельгия) и несколько выдающихся спортсменок зарекомендовали себя как лидеры в борьбе за квоту на Летние Игры-2024, предназначенную для двух лучших атлетов на своих снарядах в общем зачете серии Кубка мира.

Третий из четырех этапов серии пройдет 7-10 марта на Национальной арене гимнастики в Баку, где Дерваэль и ее коллеги-лидеры по олимпийской квалификации могут сделать небольшой шаг или гигантский скачок к Парижу.

Победа в Баку или даже просто звание гимнастки с самым высоким рейтингом среди тех, кто имеет право на получение олимпийских рейтинговых очков, сделало бы это математически невозможным для Дерваэля (бревно), Ан Чан Ок (Северная, женский опорный прыжок), Рю Сонхёна (Южная Корея, вольные упражнения) Тан Цзя-Хуна (Тайвань, перекладина), которые оспаривают в данный момент лицензии через Кубок мира.

Все четверо набрали максимально возможные 30 очков на своих снарядах во время первых двух этапов Кубка мира в Каире и Котбусе. Поскольку лучшие три показателя засчитываются в итоговый результат общего зачета Кубка мира, еще 30 очков в Баку станут для них решающим фактором. Итог будет подведен после финального турнира серии в Дохе в апреле.

Дверь широко открыта для ряда других претендентов, оспаривающих вакансию на Игры. Битва разгорается на нескольких снарядах, в том числе на кольцах, где пять спортсменов, включая Никиту Симонова, являются серьезными соперниками, а также на коне, возглавляемом двукратным призером чемпионата мира Ахмадом Абу Аль Судом (Иордания).

Качество соперничества в Баку, вероятно, приведет к тому, что даже олимпийская квалификация окажется второстепенной. Состав из более чем 250 гимнастов из 67-ми стран включает десять чемпионов мира среди мужчин, среди которых действующий обладатель титула на коне Рис Маккленаган (Ирландия) и золотой медалист на кольцах 2022 года Адем Асил (Турция).

Китайская Народная Республика прислала сильную команду, в которую вошли олимпийский чемпион на брусьях Цзоу Цзинъюань и чемпион мира 2015 года Ю Хао. Вместе с Карлосом Юло (Филиппины) они попытаются сломить доминирование Ильи Ковтуна (Украина) на Кубке мира.

Через две недели после Кубка мира в Котбусе серебряная медалистка чемпионата мира на брусьях Кайлия Немур (Алжир) вернется в строй и сможет вновь бороться за пьедестал. Финалист чемпионата мира Чжан Цинъин является претендентом на бревне, а лидер команды Оу Юшань - претендентом на медали в упражнениях на бревне и вольных упражнениях.

Ниджат Закиев

İdman.biz