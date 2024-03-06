Расул Ахмедзаде: "Цель - поднять флаг на Кубке мира"

«Это будет Кубок мира, в котором я приму участие». Как сообщает Idman.biz, об этом заявил спортивный гимнаст сборной Азербайджана Расул Ахмедзаде.

Спортсмен, который будет выступать на коне и на параллельных руках на Кубке мира в Баку, не скрывал волнения на своих дебютных соревнований "Постараюсь сделать все возможное. Подготовка продолжается на высоком уровне. Хотя победить сложно, я верю, что смогу все преодолеть. Я полностью готов. Моя цель – поднять наш флаг сначала в финале, а затем на подиуме. Наши соперники сильны».

Отметим, что Кубок мира, который пройдет в Баку, пройдет 7-10 марта на Национальной арене гимнастики.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz