Тренер сборной: "Надеемся, что Никита Симонов получит лицензию через Кубок мира"

«Мы проводит тренировки два раза в день, все на высоком уровне».

Как сообщает Idman.biz, об этом сказал журналистам тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Эльдар Сафаров перед Кубком мира, который начнется завтра в Баку.

Он рассказал, что это третий этап Кубка мира, в котором примет участие команда: "Несколькими неделями ранее Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах в Германии. Мы верим в наших спортсменов. Сделаем все возможное, чтобы добиться высоких результатов в этом соревновании. В Кубке мира примут участие спортсмены из 67 стран. Старт будет тяжелым, но верим, что все будет хорошо. Мы надеемся, что Никита Симонов получит лицензию через Кубок мира».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz