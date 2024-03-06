30 очков за победу на Кубке мира в Баку

Победа на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку будет оцениваться в 30 рейтинговых очков.

Как сообщает Idman.biz, именно столько получат спортсмены, которые займут первые места на своих снарядах. Это может стать большим подспорьем для завоевания олимпийской лицензии, так как лучшие два спортсмена на своих снарядах по итогам всей серии Кубка мира заработают олимпийские квоты.

Отметим, что хороший шанс на квалификацию через Кубки мира имеет азербайджанский атлет Никита Симонов, который после победы на этапе в Котбусе вышел на третье место в рейтинге на кольцах.

Ниджат Закиев

İdman.biz