Европейская гимнастика - о шансах сборной Азербайджана на ЕВРО

Европейская гимнастика представила расклад сил на предстоящем чемпионате континента по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 3-7 апреля в Гимараэше (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, в своем материале официальный сайт организации отметил наших спортсменов. «На недавнем этапе Кубка мира в Баку чемпион мира в личном и командном зачете Михаил Малкин и его товарищ по команде Адиль Гаджизаде завоевали золото и серебро, а португалец Васко Песо занял третье место. Можем ли мы ожидать реванша в Гимараэше? В числе претендентов и спортсмены из Великобритании, которые выиграли все возможные титулы, включая золото на предыдущих чемпионатах Европы и серебро на прошлогоднем чемпионате мира. В этом году мы увидим в действии Джейдона Пэддока, Уильяма Коуэна, Кристофа Виллертона и Фреда Тига. Еще один мощный игрок, Дания, выставит бронзовых призеров сборной мира 2023 года Мартина Абильдгаарда и Магнуса Линдхольмера, а также их товарищей по команде Мадса Хансена и Йеппе Миккельсена», - отмечает портал EG.

В соревнованиях в прыжках на батуте среди женщин была упомянута и Сельджан Махсудова. «Действующей чемпионке Европы и действующей чемпионке мира Бриони Пейдж (Великобритания) предстоит конкурировать с командными вице-чемпионками мира 2023 года Клеа Брусс и Лаурой Пэрис, чемпионкой Европы среди юниоров 2022 года Сильвией Колуцци (Италия), Линой Сьоберг (Швеция), Сельжан Махсудовой (Азербайджан), Любовью Головиной (Грузия), Светланой Малковой (Украина) и многими другими», - подчеркивает Европейская гимнастика.

Отметим, что чемпионат Европы будет носить лицензионный характер.

Ниджат Закиев

İdman.biz