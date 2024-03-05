Звезды бразильской гимнастики выступят в Баку

Команда Бразилии по спортивной гимнастике заявила семь участников на Кубок мира, который пройдет 7-10 марта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, одной из главных звезд коллектива является Жулиа Соарес, являющаяся двукратной победительницей Панамериканского чемпионата, четырехкратной победительницей Южноамериканских Игр и чемпионата Южной Америки.

Также обращает на себя внимание Юри Гимарайш, который четыре раза побеждал на чемпионате Южной Америки и золотой медалист этого турнира Бернардо Актос.

На Национальной арене гимнастики свое мастерство также покажут Бернардо Миранда, Кайо Соуза, Артур Мариано и Андреса Лима.

Отметим, что серия Кубка мира является этапом олимпийской квалификации.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz