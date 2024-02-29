Нежданная встреча: Александр Рыбак пожелал азербайджанским гимнасткам удачи перед турниром в Германии

Команда Азербайджана по художественной гимнастике, отправившаяся сегодня на турнир в Германию, встретила в аэропорту Гейдар Алиев победителя песенного конкурса "Евровидение-2009" Александра Рыбака.

Как сообщает İdman.biz, норвежский певец белорусского происхождения дал два сольных концерта сцене Дворца Гейдара Алиева и возвращался на родину. Он пожелал успехов команде и сделал со спортсменками и тренерами совместное фото.

Отметим, что наш коллектив отправился на соревновании «International Schmiden», который пройдет 1-3 марта в Шмидене.

В зачете среди сеньорок свое мастерство покажут Камилла Сеидзаде и Камилла Гафарова. А в соревновании среди юниорок заявлены Фидан Гурбанлы, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Говхар Ибрагимова.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz