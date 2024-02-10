Состоялось 14-е общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана - ФОТО

На Национальной арене гимнастики состоялось 14-е общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Как сообщает İdman.biz, в нем приняли участие члены Исполкома AGF, представители учредительных организаций, члены и представители федераций, а также тренеры и гимнасты сборных.

Депутат Милли Меджлиса, член исполнительного комитета АGF Рауф Алиев, открывший мероприятие вступительной речью, поприветствовал участников встречи и поздравил всю спортивную общественность по случаю победы президента Азербайджанской Республики.

Перед началом мероприятия были утверждены члены мандатной комиссии, назначаемые Исполкомом, затем определили протокол и повестку дня общего собрания.

На заседании был представлен доклад Генерального секретаря федерации Нурланы Мамедзаде о гимнастических достижениях в 2023 году, международных соревнованиях, проведенных в нашей столице, деятельности новых подразделений гимнастики в регионах и успехах AGF на международной арене.

Также был заслушан финансовый отчет AGF за прошлый год.

Член Исполкома AGF, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева в своем выступлении отметила, что 2023 год был успешным год для наших спортсменов, а впереди их ждет и наших представителей ждет олимпийский год.

Она добавила, что достижения в области гимнастики возможны благодаря большому вниманию и заботе президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Заведующая кафедрой Азербайджанской государственной академии физического воспитания и спорта (ADBTIA) Гюрка Ганчева рассказала об успешном сотрудничестве между AGF и ADBTIA и отметила, что совместная деятельность будет продолжаться и в будущем.

Эльшад Нариманов, председатель Совета ветеранов АГФ, подчеркнул, что гимнасты-ветераны также окружены вниманием и заботой руководства федерации.

Позже памятные медали были вручены спортсменам, отличившимся в 2023 году.

Победительница чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, Камилла Алиева, а также Тофиг Алиев и Адыль Гаджизаде, ставшие победителями командного зачета чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Бирмингеме были награждены серебряной медалью AGF.

Затем общее собрание AGF завершило работу.

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