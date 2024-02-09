Шестикратная чемпионка Южной Америки выступит в Баку

Сборная Бразилии по прыжкам на батуте определилась с составом на Кубок мира, который пройдет 23-25 февраля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, на первый старт сезона, являющийся и этапом олимпийской квалификации, бразильцы делегируют трех спортсменов. На Национальной арене гимнастики выступят шестикратная победительница чемпионата Южной Америки Камилла Гомес, двукратная обладательница этого титула Элис Гомес, а в мужском зачете заявлен двукратный призер Панамериканских Игр Райан Дутра.

Отметим, что на Кубке мира примут участие команды из 32-х стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz