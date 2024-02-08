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Адыль Гусейнзаде номинирован на звание "Тренер года" от Европейской гимнастики

Гимнастика
Новости
8 Февраля 2024 18:19
Адыль Гусейнзаде номинирован на звание "Тренер года" от Европейской гимнастики

Главный тренер сборной Азербайджана по тамблингу Адыль Гусейнзаде номинирован на звание «Тренер года» со стороны Европейской гимнастики (EG).

Как сообщает İdman.biz, сайт EG представил специалиста следующим образом: «Создавая азербайджанскую акробатику с нуля, Адыль Гусейнзаде сыграл важную роль в формировании многих замечательных спортсменов. 2023 год оказался для него лучшим: Михаил Малкин завоевал исторический титул чемпиона мира в личном зачете, а мужская сборная также впервые завоевали командную золотую медаль на ЧМ. От новичка до чемпиона мира - Гусейнзаде знает все!»

Проголосовать можно здесь - https://take.quiz-maker.com/QON6XVWOC

Отметим, что голосование продлится до 12 февраля.

На звание «Гимнаст года» от Европейской гимнастики претендует также Михаил Малкин.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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