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Представители Азербайджана - на первом заседании Техкома художественной гимнастики

Гимнастика
Новости
6 Февраля 2024 09:18
Представители Азербайджана - на первом заседании Техкома художественной гимнастики

В Арубе прошло первое заседание года Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации (FIG).

Как сообщает İdman.biz, оно прошло под руководством главы Техкома Нохи Абу Шабана и в нем приняли участие и представители Азербайджана: член Техкома Наталья Буланова, а также представитель Комиссии атлетов Сияна Василева.

На первой встрече года были обсуждены важные вопросы о будущем мировой художественной гимнастики, направлении ее развития и предстоящий спортивный календарь, кульминацией которого станет Олимпиада в Париже.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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