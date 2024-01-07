Первые сборы года азербайджанские гимнастки проведут в Губе

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправляется на сборы в Губу.

Как сообщает İdman.biz, в течении ближайших двух недель команда будет базироваться в Олимпийском комплексе Губы, где ей предстоит проводить двухразовые тренировки и оттачивать новые композиции. В сборах примут участие как индивидуалки, включая обладательницу олимпийской лицензии Зохру Агамирову, а также команда по групповым упражнениям.

Тренировки в Губе станут начальным этапом подготовки к первой половине сезона, которая ознаменуется Кубками мира и чемпионатом континента.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz