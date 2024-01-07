7 Января 2024
RU

Первые сборы года азербайджанские гимнастки проведут в Губе

Гимнастика
Новости
7 Января 2024 15:24
Первые сборы года азербайджанские гимнастки проведут в Губе

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике отправляется на сборы в Губу.

Как сообщает İdman.biz, в течении ближайших двух недель команда будет базироваться в Олимпийском комплексе Губы, где ей предстоит проводить двухразовые тренировки и оттачивать новые композиции. В сборах примут участие как индивидуалки, включая обладательницу олимпийской лицензии Зохру Агамирову, а также команда по групповым упражнениям.

Тренировки в Губе станут начальным этапом подготовки к первой половине сезона, которая ознаменуется Кубками мира и чемпионатом континента.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Европейская гимнастика представила афишу сезона
16:34
Гимнастика

Европейская гимнастика представила афишу сезона

Европейская гимнастика (EG) представила афиши главных стартов нового сезона
Михаил Малкин: "Стремление к победе на Всемирных Играх - прекрасная мотивация"
11:07
Гимнастика

Михаил Малкин: "Стремление к победе на Всемирных Играх - прекрасная мотивация"

"За свою карьеру я выиграл практически все возможные титулы в тамблинге, не хватает лишь золота Игр"
"2023-й в акробатике стал годом Сеидли и Рагимова - элегантной пары из Азербайджана"
2 Января 15:35
Гимнастика

"2023-й в акробатике стал годом Сеидли и Рагимова - элегантной пары из Азербайджана"

"В октябре они осуществили свою мечту о титуле чемпиона Европы, покорив сердца зрителей"
Двукратный призер чемпионата Океании выступит в Баку
2 Января 09:29
Гимнастика

Двукратный призер чемпионата Океании выступит в Баку

Федерация Новой Зеландии назвало имя гимнастки, которая примет участие на Кубках мира среди "художниц" в наступившем году, один из которых состоится в Баку
Главный тренер сборной Азербайджана - о борьбе за лицензии
1 Января 10:52
Гимнастика

Главный тренер сборной Азербайджана - о борьбе за лицензии

"Я думаю, что это получится"
"Год прошел не очень удачно, но шансы попасть на Олимпиаду есть"
31 Декабря 2023 09:57
Гимнастика

"Год прошел не очень удачно, но шансы попасть на Олимпиаду есть"

"Если говорить об отдельных видах, то более реалистичным для меня выглядит выполнение задачи в опорном прыжке"

Самое читаемое

5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса - ВИДЕО - ФОТО
4 Января 21:39
Другие

5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса - ВИДЕО - ФОТО

Борьба, сила или ударная техника - за счет чего Рахмонов может победить Эдвардса?
"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года
4 Января 23:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года

«Карабах» осуществил первый трансфер игрока в зимнее трансферное окно

Первый экзамен Божович провалил
6 Января 20:37
Азербайджанский футбол

Первый экзамен Божович провалил

«Нефтчи», который готовится ко второй половине сезона в Турции, провел сегодня свой первый контрольный матч
Моуринью высказался о своём будущем
6 Января 17:38
Мировой футбол

Моуринью высказался о своём будущем

"Я доверяю их честности на 100 процентов"