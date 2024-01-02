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"2023-й в акробатике стал годом Сеидли и Рагимова - элегантной пары из Азербайджана"

Гимнастика
Новости
2 Января 2024 15:35
"2023-й в акробатике стал годом Сеидли и Рагимова - элегантной пары из Азербайджана"

"2023-й стал годом Разии Сеидли и Агасифа Рагимова - элегантной пары из Азербайджана".

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет Международная федерации гимнастики (FIG) в статье, посвященной знаменательным событиям прошлого сезона в акробатике.

Портал отмечает, что смешанная пара, выиграв в позапрошлом году серебро чемпионата мира в динамическом упражнении, затем сделала ставку на чемпионат Европы и Кубки мира.

"Сеидли и Рагимов действовали последовательно, выиграв золотые медали на двух из трех этапов Кубка мира. А затем в октябре они осуществили свою мечту о титуле чемпиона Европы, покорив сердца зрителей", - подчеркивает FIG.

Отметим, что на ЕВРО в Варне дуэт завоевал три высших награды.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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