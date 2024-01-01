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Главный тренер сборной Азербайджана - о борьбе за лицензии

Гимнастика
Интервью
1 Января 2024 10:52
Главный тренер сборной Азербайджана - о борьбе за лицензии

Главный тренер сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Руслан Иргашев рассказал İdman.biz о борьбе за олимпийские лицензии в будущем году.

Он отметил, что путевки в Париж предстоит оспаривать в серии Кубков мира и чемпионате Европы. «В следующем году состоятся лицензионные Кубки мира, один из этапов по традиции примет Баку. По результатам всей серии Никита Симонов должен квалифицироваться в Париж. Я думаю, что это получится. А у Ивана Тихонова впереди чемпионат Европы, где ему предстоит бороться за путевку на Олимпиаду через многоборье», - подчеркнул Иргашев.

Отметим, что первый старт сезона состоится 15-18 февраля в Каире.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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