"Год прошел не очень удачно, но шансы попасть на Олимпиаду есть"

«Для меня год прошел не очень удачно. Не получилось отобраться с чемпионата мира на Олимпиаду, не хватило несколько сотых. Что ж, будет работать дальше».

Об этом İdman.biz заявил спортивный гимнаст Иван Тихонов, подводя итоги года.

Спортсмен сборной Азербайджана также рассказал о шансах завоевать лицензию в следующем году: «На чемпионате Европы в многоборье будет разыграна одна квота на Олимпиаду. Шансы у меня есть, надо их использовать».

Тихонов добавил, что есть возможность квалифицироваться в Париж и через серию Кубков мира, где разыгрываются лицензии на снарядах. «Если говорить об отдельных видах, то более реалистичным для меня выглядит выполнение задачи в опорном прыжке. Остальные виды мы подстраиваем для многоборья. У меня есть неплохая база на перекладине, коне, вольных упражнениях, но ближе опорный прыжок», - рассказал спортсмен.

Также Иван отметил различие в регламенте олимпийской квалификации по сравнению с прошлым циклом: «Сейчас половину лицензий, которая раньше разыгрывались в многоборье, перевели на отдельные виды. Например, если гимнаст занял проходное место в абсолютном первенстве и также попал в финал на каком-то снаряде, то он квалифицируется на Игры через многоборье. Сейчас же вакансия уходит, как говорится, вниз по снаряду. В частности, на брусьях билет в Париж заработал спортсмен, занявший 24 место», - отметил Тихонов.

Он добавил, что в данный момент работает над усложнением программы для нового сезона.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz