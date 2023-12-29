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Никита Симонов: "Все внимание сосредоточу на серии Кубков мира"

Гимнастика
Интервью
29 Декабря 2023 11:08
Никита Симонов: "Все внимание сосредоточу на серии Кубков мира"

«Попадание в десятку лучших спортсменов года придает мне особую мотивацию, заряжает на дальнейшие успехи».

Об этом İdman.biz заявил спортивный гимнаст Никита Симонов.

Один из лидеров сборной Азербайджана в этом сезоне завоевал золото на Кубках мира в Баку, Египте, Мерсине, а также выиграл бронзу на Кубке мира в Дохе.

Специалист по выступлениям на кольцах признался, что хорошо оценивает для себя уходящий сезон. «Удалось выступить лучше, чем в предыдущие годы. Подготовка была отличной и я до сих пор пор считаю, что был достоин медали на лицензионном чемпионате мира, а не пятого места. Но случившееся, наоборот, меня мотивировало. Я стану еще сильнее», - рассказал Симонов.

Он также добавил, что после мундиаля дальнейший план подготовки был скорректирован. «Мы выступали на многих турнирах. Знаем, где были допущены ошибки, где что доделать и видоизменить. Теперь все внимание сосредоточу на серии Кубков мира, борьба за лицензию продолжается», - заключил Симонов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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