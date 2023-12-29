Гимнасток наградили по случаю юбилея - ФОТО

Официальные лица, тренеры и спортсмены Федерации гимнастики Азербайджана были награждены Государственной пограничной службой.
Как сообщает İdman.biz, они были награждены на мероприятии, посвященном «100-летию Пограничной службы Азербайджана (1919-2019)».
Член исполкома Федерации Мариана Василева, тренеры сборной по художественной гимнастике Сияна Василева, Евгения Виляева, Нигяр Абдусалимова, гимнастка Зохра Агамирова, члены групповой сборной по художественной гимнастике - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина награждены юбилейными медалями.
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