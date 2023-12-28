Стали известны лучшие гимнасты Азербайджана 2023 года - ФОТО

Федерация гимнастики Азербайджана (ФГА) объявила имена лучших гимнастов по итогам 2023 года.

Как сообщает İdman.biz, первое место в рейтинге заняла бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратный серебряный и бронзовый призер летней Универсиады, обладательница лицензии на летние Олимпийские игры «Париж-2024» Зохра Агамирова.

Второе место - у команды по групповым упражнениям в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, завоевавших бронзу на чемпионате мира, золото и тройную бронзу – на чемпионате Европы. Команда также является двукратным золотым и серебряным призером V Игр исламской солидарности.

Национальная сборная по гимнастике в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Медины Аслановой, Илахи Бахадуровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой, ставшая трехкратным бронзовыми призерами на чемпионате мира, находится на 3-м месте.

Серебряный призер V Игр исламской солидарности, обладатель Кубка мира, спортивный гимнаст Никита Симонов занял 4-е место. Серебряные призеры чемпионата мира и трехкратные золотые медалисты чемпионата Европы в смешанном парном разряде по акробатической гимнастике Агасиф Рагимов и Разия Сеидли заняли 5-е место. Двукратный чемпион мира Михаил Малкин (тамблинг) - на 6-м месте.

Мужская пара по акробатической гимнастике Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, ставшие двукратными бронзовыми призерами чемпионата мира и трехкратными золотыми медалистами чемпионата Европы, заняли 7-е место. Гимнастка Назенин Теймурова удостоена 8-го места в рейтинге.

Тамблингисты Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев, ставшие победителями в командном зачете на чемпионате мира, разделили 9-е и 10-е места соответственно.

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