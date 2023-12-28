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Золотой год азербайджанской гимнастики

Гимнастика
Новости
28 Декабря 2023 13:12
Золотой год азербайджанской гимнастики

Азербайджанская гимнастика установила рекорд по количеству золотых наград на чемпионатах Европы и мира этого года.

Как сообщает İdman.biz, в уходящем сезоне наши гимнасты 10 раз поднимались на пьедестал почета главных континентальных и мировых соревнований.

Наибольший пай в результат внесли акробаты. На ЕВРО в Варне. Смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли и мужской дуэт Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев стали первыми в многоборье и победители в темповом и балансовых упражнениях.

Юниорская женская группа в составе Незрин Зейниевой, Зохры Рашидовой и Анахиты Баширлы оказались сильнейшими в балансовой композиции.

В художественной гимнастике чемпионками Европы стала команда по групповым упражнениям. В Баку коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой завоевал золото в упражнении с тремя лентами и двумя мячами.

На чемпионате мира по прыжкам на батуте в Бирмингеме пробил звездный час Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адыля Гаджизаде и Эльнура Мамедова, одержавших победу в командном турнире. Также Малкин стал чемпионом мира в индивидуальном зачете.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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