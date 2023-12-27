Яркое новогоднее шоу на Национальной арене гимнастики

Федерация гимнастики Азербайджана по традиции завершила сезон красочным новогодним представлением.

Как сообщает İdman.biz, вначале с показательными номерами выступили победительница и трехкратный бронзовый призер Special Olympics в Берлине Мехрибан Тагиева и участник этого турнира Фарид Оджиев. Далее была продемонстрирована композиция в воздушной гимнастики, исполненной Сабиной Мамедовой. А далее впервые на сцену вышла команда по Special Olympics.

Далее на сцену вышла четверка в составе Сияны Василевой, Алии Пашаевой, Айшан Байрамовой и Дианы Ахмедбейли, выступившая с номером, официально ознаменовавшим завершение их спортивной карьеры.

Вместе с тем, темой новогоднего спектакля, в котором были задействованы спортсмены, тренера и хореографы, стали сюжетные линии знаменитых мультфильмов «История игрушек», «Корпорация монстров», фильма «101 далматинец», произведения «Алиса в стране чудес» и других. Участники демонстрировали яркие номера, декорации сменяли друг друга, а зрители с интересом следили за развитием событий, встречая каждый выход аплодисментами.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz