"Мы работали над номером и готовили сюрприз"

«Мы работали над номером три месяца и готовили сюрприз».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Айшан Байрамова, комментируя номер гимнасток групповой команды, ознаменовавший официальное завершение их карьеры.
Она вместе с Сияной Василевой, Алией Пашаевой и Дианой Ахмедбейли выступили с композицией на новогоднем представлении на Национальной арене гимнастики.
«Очень приятно вновь выйти на ковер, испытать все эти эмоции», - сказала Байрамова.
Алия Пашаева призналась, что выступать было волнительно, а Сияна Василева поблагодарила зрителей за поддержку.
Диана Ахмедбейли призналась, что выступление в составе групповой команды навсегда оставит самые яркие впечатления: «Я рада, что мы вновь собрались и выступили».
Заки Фейзуллаев
İdman.biz