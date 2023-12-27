"Мы работали над номером и готовили сюрприз"

«Мы работали над номером три месяца и готовили сюрприз».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Айшан Байрамова, комментируя номер гимнасток групповой команды, ознаменовавший официальное завершение их карьеры.

Она вместе с Сияной Василевой, Алией Пашаевой и Дианой Ахмедбейли выступили с композицией на новогоднем представлении на Национальной арене гимнастики.

«Очень приятно вновь выйти на ковер, испытать все эти эмоции», - сказала Байрамова.

Алия Пашаева призналась, что выступать было волнительно, а Сияна Василева поблагодарила зрителей за поддержку.

Диана Ахмедбейли призналась, что выступление в составе групповой команды навсегда оставит самые яркие впечатления: «Я рада, что мы вновь собрались и выступили».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz