Призерки чемпионатов Европы официально завершили карьеру - ФОТО

Неоднократные призеры чемпионатов Европы в составе команды Азербайджана по групповым упражнениям Сияна Василева, Алия Пашаева, Айшан Байрамова и Диана Ахмедбейли выступили с прощальной композицией на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, их номер, который был продемонстрирован перед новогодним спектаклем, ознаменовал официальное прощание с карьерой гимнасток.

Памятные подарки и дипломы спортсменкам вручил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев.

İdman.biz