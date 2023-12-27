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Призерки чемпионатов Европы официально завершили карьеру - ФОТО

Гимнастика
Новости
27 Декабря 2023 19:00
Призерки чемпионатов Европы официально завершили карьеру - ФОТО

Неоднократные призеры чемпионатов Европы в составе команды Азербайджана по групповым упражнениям Сияна Василева, Алия Пашаева, Айшан Байрамова и Диана Ахмедбейли выступили с прощальной композицией на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, их номер, который был продемонстрирован перед новогодним спектаклем, ознаменовал официальное прощание с карьерой гимнасток.

Памятные подарки и дипломы спортсменкам вручил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев.

İdman.biz

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