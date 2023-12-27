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Зохра Агамирова: "Эта награда еще больше меня мотивирует"

Гимнастика
Интервью
27 Декабря 2023 09:02
Зохра Агамирова: "Эта награда еще больше меня мотивирует"

«Эта награда еще больше мотивирует и очень много для меня значит».

Об этом İdman.biz заявила художественная гимнастка Зохра Агамирова, признанная лучшей спортсменкой года.

На Гала-вечере Министерства молодежи и спорта, посвященного итогам года, обладательница олимпийской лицензии получила первый приз в данной номинации.

«Я очень счастлива, что меня так высоко оценили. Это оценка труда. Спасибо моим тренерам и федерации. Без них я бы ничего не добилась», - подчеркнула Агамирова.

В этом году она также завоевала бронзу с мячом на чемпионате Европы, стала 12-й в финале многоборья на мировом первенстве в Валенсии, завоевала вакансию на Летние Игры, а также выиграла два серебра и бронзу на Всемирной Универсиаде в Ченгду.
Также Агамирова поделилась планами на новый сезон. «Надеюсь, что следующий год будет такой же удачный. Продолжу работать над собой, буду еще больше стараться, чтобы преумножить достижения», - заключила Зохра.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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